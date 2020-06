« Je ne suis pas trop inquiète », a déclaré la présidente de la Banque centrale européenne durant une rencontre en ligne avec de jeunes citoyens européens. Elle était interrogée sur une crise potentielle de la monnaie unique. Si les choses semblent entre de bonnes mains avec la BCE, qui a une fois encore montré sa volonté de faire tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir l'euro à bout de bras, l'institution surveille toutefois le poids de la dette qui a pris de l'ampleur pendant le confinement. La France, l'Italie, l'Espagne et de nombreux autres pays de la zone euro ont dû emprunter sur les marchés financiers pour financer leurs plans d'aide. « Tous les pays du monde ont dû augmenter leur dette », a souligné Christine Lagarde, « et c'était la bonne chose à faire », a-t-elle précisé.



Pour la présidente de la BCE, la « bonne utilisation de la dette devrait être encouragée ». Il n'en reste pas moins qu'il faudra la rembourser tôt ou tard, bien que les taux d'intérêt très bas permettent aux États de s'endetter à bon compte. De plus, le plan de soutien de la Commission européenne, qui prévoit la possibilité pour Bruxelles d'emprunter avec une signature AAA pour prêter ensuite aux pays qui en ont le plus besoin, va dans le bon sens.