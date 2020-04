Chute spectaculaire du marché français de l'automobile

Le groupe PSA, qui a à son actif Peugeot, Citroën, DS et Opel, subit une baisse de ses immatriculations de 73,4%. Chez Renault, le bilan n'est guère plus brillant avec une chute de 71,6%. C'est pire encore pour le groupe Volkswagen, qui essuie une dégringolade de 78,9%. Fiat Chrysler affiche un recul de 82,5%, Ford de 80,1%, Nissan de 75,2%. Hyundai et Toyota font à peine mieux avec -55,1% et -57,9%, respectivement.



Au vu des conditions actuelles du marché, il est impossible de commenter ces chiffres qui reflètent la crise sanitaire, et pas les forces et les faiblesses des constructeurs automobiles. Désormais, tout repose sur la sortie du confinement, mais est-ce que les particuliers iront se ruer chez les concessionnaires pour acheter une voiture neuve ? Cela reste encore à voir.