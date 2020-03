Chute vertigineuse à la Bourse de Paris

Avec un plongeon vertigineux de 12,28%, la Bourse de Paris a connu une déroute historique ce jeudi 12 mars, au lendemain de l'annonce par Donald Trump de la suspension pendant 30 jours des vols depuis l'Europe vers les États-Unis. Cette séance catastrophique est pire encore que celle enregistrée ce lundi, où la place avait perdu 8,38%, sa deuxième plus forte baisse.Les mesures de soutien de la Banque centrale européenne ont déçu les investisseurs, notamment l'absence de baisse du taux directeur. À la place, Christine Lagarde la présidente de la BCE a annoncé l'injection de 120 milliards d'euros pour soulager les banques.La Bourse de Paris a effacé en 16 séances quatre années de hausse, comme le relève BFM . Mais ce sont toutes les places financières qui ont plongé ce jeudi : le Dax allemand de 12,2%, le Footsie britannique de 10,9%, Madrid abandonne 14,1%, le MIB de Milan 16,9% alors que l'Italie a fermé ses frontières et où l'activité économique est réduite au minimum. Aux États-Unis, la situation n'est guère plus favorable : le Dow Jones, indice phare de Wall Street, affiche un recul de 6%, le Nasdaq 7,4%.