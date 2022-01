Citigroup licenciera ses salariés non vaccinés

Coup de semonce au sein de la banque américaine Citigroup. La direction va obliger ses salariés à se vacciner, sous peine de se voir purement et simplement licencier ! La menace prendra forme à partir du 14 janvier, selon un courriel envoyé en fin de semaine dernière aux 160.000 collaborateurs de l'établissement. À partir de cette date, les salariés non vaccinés se verront montrer la porte de sortie. Et sans indemnités de licenciement !



La banque précise toutefois que chaque situation sera examinée au cas par cas. Des exemptions seront possibles, pour des motifs médicaux ou religieux. Néanmoins, la mesure, radicale, pourrait toucher jusqu'à 10% des employés, soit 16.000 personnes. Il y a là de quoi pousser les récalcitrants à franchir la porte des centres de vaccination.