Clap de fin pour la Fnac des Champs-Elysées

La Fnac des Champs-Elysées, un symbole de la culture et de la technologie accessible au cœur de Paris depuis 1997, fermera ses portes en fin d'année. Cette décision, prise par le groupe Fnac Darty, est présentée comme une mesure « économiquement raisonnable et socialement responsable ».



Le magasin, qualifié de « lourdement déficitaire », n'a pas résisté à la combinaison de plusieurs facteurs adverses, notamment l'augmentation des charges fixes comme le loyer et une baisse significative de la fréquentation. Cette situation est aggravée par l'évolution démographique de l'avenue, désormais plus orientée vers le luxe et une clientèle internationale, éloignée du cœur de cible de l'enseigne.



Malgré cette fermeture, le groupe met un point d'honneur à préserver l'emploi de ses 101 salariés. Chacun se verra proposer un poste équivalent dans d'autres magasins parisiens de la chaîne, sans impact sur leur rémunération. Cette démarche témoigne d'une volonté de maintenir une stabilité pour ses employés, dans un paysage commercial en mutation. Le reclassement des salariés dans des magasins tels que Ternes, Saint-Lazare ou encore Montparnasse, illustre l'effort de Fnac Darty pour adapter sa stratégie sans sacrifier son capital humain.