Climat : la planète brûle et est au bord du gouffre

L'augmentation de la température moyenne à la surface de la Terre, qui a grimpé à 1,45°C au-dessus des niveaux pré-industriels, n'est qu'une facette de l'urgence climatique. Le rapport souligne également des records dans d'autres domaines, notamment la température des océans, leur acidification, la montée du niveau des mers et la fonte des glaces de l'Antarctique.



Ces changements ont un des effets néfastes sur les populations et l'économie mondiale. Le nombre de personnes souffrant d'insécurité alimentaire a plus que doublé, passant de 149 à 333 millions entre 2019 et 2023. Les catastrophes naturelles exacerbées par le changement climatique, telles que les incendies de forêt au Canada, qui ont consumé 14,9 millions d'hectares, et les ouragans dévastateurs, ont également un coût humain et financier qui ne cesse d’augmenter.