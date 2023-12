Climat : la transparence obligatoire pour les entreprises

Dès le début de l'année 2024, les grandes entreprises devront commencer à collecter une multitude de données environnementales. Ces informations incluent les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau, l'impact sur les espaces naturels et les communautés locales, ainsi que les risques liés au changement climatique, comme l'exposition aux feux de forêt et la montée des eaux. Ces données, qui devront être publiées dans les rapports annuels à partir de 2025, visent à offrir une transparence accrue et à lutter contre le "greenwashing", cette pratique qui consiste à annoncer des efforts en faveur du climat sans réelle mesure concrète.



La CSRD s'appliquera initialement aux grandes entreprises cotées européennes. L'objectif est de crédibiliser les données environnementales, sociétales et de gouvernance (ESG) et de diriger les investissements vers des entreprises véritablement engagées dans la transition écologique. À terme, cette directive couvrira près de 50 000 entreprises d'ici 2028, y compris les PME, selon l'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Commission européenne.