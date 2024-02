"Clouds publics, Cybersécurité : notre souveraineté est-elle garantie ?" - Un éclairage essentiel sur la sécurité numérique

Le 5 Février 2024, par La Rédaction

Dans un monde numérisé où les données sont le nouveau pétrole, "Clouds publics, Cybersécurité : notre souveraineté est-elle garantie ?" de Carole Deghmoun, Ben Cache Angat Nivi et Augustin Ngoma, offre une plongée profonde dans les enjeux de la cybersécurité et de la souveraineté numérique. Issus de grandes entreprises et forts de leur expertise acquise lors d'un MBA spécialisé à l'Ecole de Guerre Economique, les auteurs dévoilent les coulisses des clouds publics, ces infrastructures essentielles à notre ère digitale.



Le livre aborde la diversité des clouds, l'importance de l'edge computing, et démystifie la cybersécurité dans le cloud public à travers une exploration des data centers, des modèles de services et des stratégies de défense. Il soulève des questions cruciales sur les implications financières, environnementales et surtout, les cadres réglementaires qui façonnent notre rapport aux données.

Avec une vision claire des défis et des paradoxes de la souveraineté numérique, cet ouvrage est un guide indispensable pour comprendre comment naviguer en sécurité dans le nuage numérique, tout en interrogeant la capacité des infrastructures actuelles à garantir véritablement notre souveraineté numérique. Un must-read pour quiconque s'intéresse à l'avenir de la cybersécurité et de la souveraineté des données à l'ère du cloud.



L'ouvrage est à retrouver dans toutes vos librairies.



France | Mémoire des familles, généalogie, héraldique | International | Entreprises | Management | Lifestyle | Blogs de la rédaction | Divers | Native Advertising | Juris | Art & Culture | Prospective | Immobilier, Achats et Ethique des affaires | Intelligence et sécurité économique - "Les carnets de Vauban"