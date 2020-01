Coca-Cola a arrêté ses livraisons dans les magasins Intermarché et Netto

Coca-Cola a décidé d'arrêter de livrer les quelque 2 000 points de vente d'Intermarché et de Netto, confirme un courrier de Thierry Cotillard, président d'ITM Alimentaire, en charge de l'approvisionnement des magasins de l'enseigne de grande distribution. Ce message, révélé par la publication spécialisée LSA, indique que le géant américain des sodas entend contraindre Intermarché « par tous les moyens » à distribuer une gamme 2020 dont l'entreprise ne veut pas. La raison : les clients ont pris de nouvelles habitudes de consommation pour une meilleure santé sur le long terme, ce qui réduit les achats de produits sucrés.



Les volumes des sodas ont reculé de 3,2% en 2019 : « Nos clients souhaitent en effet des produits plus sains pour préserver leur santé dans le long terme », explique Thierry Cotillard. Les consommateurs, plus conscients des enjeux environnementaux, arbitrent aussi en défaveur des contenants en plastique et privilégient « les aliments peu transformés, issus des filières agricoles locales ».