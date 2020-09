Colissimo veut réduire son taux d'erreur de livraison de paquets

Le leader incontournable de la livraison de colis en France, c'est indéniablement Colissimo. La filiale de la Poste, qui compte 80.000 facteurs, assure en effet la moitié des livraisons. Mais l'image de marque de l'entreprise est entachée par des erreurs de livraison ou des paquets qui n'arrivent pas.En temps normal, cela représente tout de même 20.000 erreurs chaque jour. « Dès la sortie du confinement, Colissimo a connu une explosion d'activité : +50% du jour au lendemain. De 1,2 million de colis livrés chaque jour, nous sommes passés à 1,7 million, et même 2 millions certains jours », explique-t-il.Le dirigeant le reconnaît volontiers : le problème, c'est « le dernier kilomètre » : « Avant le Covid, nos 80.000 facteurs livraient du premier coup 91% des colis. Pendant le confinement, ce taux est monté à 98%. Aujourd'hui, nous sommes à 94%. Pour améliorer ces taux, nous avons travaillé avec nos clients ». Cela passe notamment par des paquets plus petits, plus à même de rentrer dans les boîtes aux lettres standardisées, et donc d'améliorer le taux de livraisons réussies.