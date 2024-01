Collecte de données personnelles : l'ampleur effrayante du pistage en ligne

Le droit à l'effacement des données personnelles, bien que théoriquement garanti, semble être un mirage dans la pratique. L'UFC-Que Choisir rapporte que les tentatives pour faire supprimer les données collectées sont souvent vaines. Sur 923 demandes d’effacement envoyées, seulement une minorité a reçu une réponse, et souvent, ces dernières étaient non concluantes.



Le constat est alarmant : 83 adresses mail n’étaient pas fonctionnelles, et 374 demandes sont restées sans réponse. Sur les réponses obtenues, la majorité se contentait d'explications génériques ou demandait des informations supplémentaires pour identifier l'utilisateur. Finalement, seules 7% des entités ont proposé une procédure convaincante pour supprimer les données.



Ces découvertes appellent à une réflexion sur la gestion de la vie privée en ligne et l’importance de la transparence dans l’utilisation des données personnelles. L'UFC-Que Choisir exige des sites internet et applications une clarté accrue sur l’utilisation des données collectées et un contrôle plus aisé pour les consommateurs sur leurs informations personnelles.