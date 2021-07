Collecte nulle pour le Livret A en juin 2021

Le Livret de développement solidaire et durable (LDDS), cousin du Livret A, a enregistré une collecte légèrement positive de 40 millions d'euros, alors que le niveau avait été de 730 millions en juin 2020, et de 120 millions en juin 2019. En tout, les deux livrets affichent une collecte excédentaire de 40 millions seulement, soit le seuil le plus faible depuis un an et demi. Et il faut remonter à 2010 pour retrouver des niveaux de collecte aussi modestes.



C'est une bonne nouvelle pour le gouvernement, qui exhorte les Français à consommer pour relancer l'activité. Tout laisse penser que c'est d'ailleurs le cas, l'exécutif ayant rehaussé sa prévision de croissance à 6%, au lieu de 5%. Quant aux épargnants, ils devront faire une croix sur un taux de rémunération plus généreux : Bercy devrait conserver le 1er août le taux de 0,5% malgré une inflation prévue à 1,5% cette année.