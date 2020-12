Combien coûte de vieillir à domicile ?

« Entre 65 et 75 ans, les frais de santé (mutuelle, frais optique, dentaire...) restent le premier poste de dépenses », décrypte le fondateur de Retraite.com, Ludovic Herschlikovitz. Selon lui, « les services à domicile tels que le ménage, le jardinage ou l'accompagnement des personnes fragiles occupent le troisième centre de coût ». Dans la catégorie 75/85 ans, la santé demeure le premier poste de frais : prix des mutuelles, des frais d'optique, des soins dentaires ou les prothèses auditives dont les tarifs sont de plus en plus élevés.



À partir de 85 ans, ce sont les frais liés à la dépendance et l'accès à des soins d'accompagnement qui deviennent de plus en plus élevés. Il faut payer des services à domicile, voire une alimentation adaptée et une garde de nuit. Ces services représentent le poste le plus important pour cette catégorie de retraités.