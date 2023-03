Combien coûte une journée de grève ?

Il estime au contraire que « l'ensemble des Français devrait faire en sorte qu’on puisse remettre la France debout. C’est ça l’enjeu et ce n’est certainement pas de la mettre à genoux ». Selon les estimations de la CPME, le coût de la grève se monte à 1,5 milliard d'euros par jour. C'est moins que durant les grèves de 1995, le « mètre-étalon » du mouvement social, où les pertes étaient estimées à 2 milliards d'euros par jour.



« Ça dépend du blocage », relativise Jean-Eudes du Mesnil. Le télétravail est passé par là, néanmoins « c'est une baisse d’activité de l’ordre de 20%, ce qui est quand même extrêmement sensible et important ». Par ailleurs, « plus une grève dure, plus elle coûte cher », rappelle-t-il : « Si ce n’est qu’une journée, il y a un effet de rattrapage assez simple. Si cela se prolonge dans le temps, c’est plus compliqué ».