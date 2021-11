Combien faut-il pour vieillir dignement chez soi ?

C'est la volonté de nombreux retraités français : vieillir à domicile plutôt que dans une maison de retraite. Mais cela a un coût, entre l'aide à domicile, l'acquisition de meubles adaptés ou des services nécessaires. L'étude annuelle de Retraite.com et Silver Alliance montre que les frais « pour vieillir dignement chez soi » ont augmenté de 3,49% entre 2020 et 2021. Cela représente un coût sur 30 ans de 13.078 euros pour cette année, contre 12.514 euros l'an dernier.



L'étude observe que le regard sur les EHPAD a été « profondément assombri » pendant la crise sanitaire. Pour de nombreux Français, il est donc important de s'équiper pour « bien vivre dans son logement ». En fonction de l'âge, les frais sont plus ou moins importants. Ainsi, pou les 65-75 ans, cela revient à une moyenne de 583 euros par mois, qui ne bouge pas d'une année sur l'autre (837 euros pour un niveau plus élevé de services). Les 75-85 ans devront débourser 748 euros par mois, soit 8 euros de plus qu'en 2020 (1.099 euros pour des services élevés).