Combien pour le Smic après la nouvelle hausse en janvier ?

Le salaire minimum a augmenté au mois de janvier, de mai et d'août. Une revalorisation obligatoire et deux hausses exceptionnelles en raison du niveau de l'inflation. Le Smic se monte actuellement à 1.678,95 euros bruts. Une quatrième augmentation annuelle, prévue en janvier, pourrait porter le Smic au-delà du seuil des 1.700 euros, selon un groupe d'experts indépendants auprès du gouvernement.



La hausse du salaire minimum pourrait en effet s'établir à 1,8% en janvier 2023, soit 30 euros bruts pour un temps plein à 35 heures, comme le rapportent Les Échos. Il faudra cependant attendre mi-décembre pour connaitre les chiffres définitifs, qui s'appuieront sur l'inflation mesurée par l'Insee pour le mois de novembre : elle a été mesurée à 6,2% sur un an, une stagnation par rapport à octobre.