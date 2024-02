Comme en avion, la SNCF limite le nombre et la taille des bagages

Depuis le 15 février 2024, les voyageurs empruntant les TGV inOui et les Intercités de la SNCF doivent respecter un ensemble de nouvelles règles concernant les bagages. La modification, qui s'inscrit dans une démarche de clarification et de prévention des abus, définit désormais précisément le nombre et les dimensions des bagages autorisés.



Selon SNCF Voyageurs, chaque passager peut emporter « deux bagages aux dimensions maximales de 70 x 90 x 50 cm » ainsi qu'« un bagage à main étiqueté aux dimensions maximales de 40 x 30 x 15 cm ». Les articles spéciaux, tels que les instruments de musique ou les équipements sportifs, doivent également respecter des dimensions spécifiques et sont limités à un grand bagage et un bagage à main par voyageur.