Commémoration du Débarquement de Normandie : Honneur au Commandant Alexandre Lofi

En 2022, VA Éditions a publié un ouvrage intitulé "Le commandant Alexandre Lofi", rendant hommage à ce membre éminent de la Résistance française. Alexandre Lofi a joué un rôle crucial dans la formation des premiers commandos marine après-guerre et a été une figure clé de la libération. Son courage et son leadership ont marqué les opérations militaires, notamment le débarquement sur les plages normandes.



Le livre retrace la vie d’Alexandre Lofi, depuis ses exploits durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à ses contributions post-guerre dans la marine française. Dirigeant du cours commando et directeur du centre d'éducation physique de la Marine, il a également été chef du Quartier Général de la Préfecture Maritime de Toulon.



Cette commémoration est l'occasion pour redécouvrir cet ouvrage et rendre hommage à un héros méconnu mais pourtant essentiel. Les cérémonies prévues incluront des reconstitutions historiques, des conférences et des hommages aux vétérans, rappelant l'importance de la mémoire et du devoir de se souvenir.



Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur Alexandre Lofi et ses contributions, "Le commandant Alexandre Lofi" est disponible chez VA Éditions. Le livre est un témoignage poignant et richement documenté de la bravoure et du dévouement d’un homme qui a consacré sa vie à la liberté et à la défense de son pays.