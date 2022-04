Comment l'Union européenne pourrait-elle gérer l'arrêt des importations du gaz russe ?

« Ce qu'on dit aux dirigeants européens, c'est que si les importations de gaz russes cessaient, nous serions probablement capables d'en remplacer à peu près la moitié », a expliqué le dirigeant. À très court terme, il faudra compenser cette baisse des importations par une réduction de la consommation, « particulièrement dans les secteurs industriels », ajoute-t-il. Il assure que « l'essentiel de l'effort et de l'ajustement sera fait sur le secteur industriel », qui pèse pour 25% de la consommation de gaz.



Autrement dit, l'impact sur l'économie européenne serait « très significatif ». Néanmoins, cela n'aurait pas lieu immédiatement, plutôt lors du prochain hiver. « Nous arrivons dans la saison d'été en matière gazière, c'est-à-dire celle dans laquelle on reçoit plus de gaz qu'on en consomme et donc on le stocke ». Il s'agit de reconstituer les stocks actuellement afin d'éviter les impacts les plus désastreux si les importations russes devaient cesser.