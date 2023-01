Comment obtenir les 100 euros de l'indemnité carburant travailleurs ?

Les automobilistes ont vécu l'année dernière au rythme des hausses et des baisses des remises à la pompe pour leur carburant. Mais depuis le début de l'année, ces remises sont terminées et il faut acheter l'essence plein pot ! Néanmoins, un nouveau dispositif a été mis en place par le gouvernement pour soutenir les ménages les plus modestes qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leur véhicule pour aller travailler. Il permet d'obtenir un versement de 100 euros.



Cette somme « équivaut à une ristourne de 10 centimes par litre de carburant sur la base de 12.000 kilomètres par an effectués en moyenne pour ses déplacements professionnels », a expliqué Gabriel Attal. Le ministre délégué des Comptes publics a présenté la mesure lors d'un déplacement à Nice. Cette « indemnité carburant travailleurs » peut être obtenue en fonction d'un critère : ne pas dépasser les 14.700 euros de revenu fiscal de référence par part fiscale.