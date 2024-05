Comment ont évolué les impôts locaux des ménages en France ?

La suppression de la taxe d'habitation a eu des répercussions sur les finances des collectivités locales, qui dépendaient fortement de cette source de revenus. Pour compenser cette perte, l'État a transféré une partie des recettes de la TVA aux collectivités.



Cependant, pour équilibrer les budgets locaux, d'autres impôts ont été augmentés. Par exemple, la taxe foncière sur les propriétés bâties a augmenté de 30,1% entre 2017 et 2023. De même, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères a enregistré une hausse de 26,5%, et la taxe foncière sur les propriétés non bâties a augmenté de 13,4%. L'augmentation des taxes foncières est une tendance qui pourrait se poursuivre à l'avenir, car les collectivités locales cherchent à compenser les pertes de recettes.



Pour les propriétaires de résidences secondaires, la situation est néanmoins très différente. La taxe d'habitation sur ces biens considérés comme un luxe a été augmentée de 40,1% pour compenser la suppression sur les résidences principales.