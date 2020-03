Comment se prémunir de la pandémie du COVID-19 qui menace le monde ?

La pandémie du COVID-19 qui menace le monde s’étend rapidement. Notre pays, atteint par la contagion se retrouve confronté à une situation inédite. Celle d’un gouvernement incapable d’endiguer la contagion par la mise en place d’un contrôle strict aux frontières, incapable de mettre à la disposition des Français le matériel nécessaire pour se prémunir contre ce virus, incapable d’anticipation et de préparation. À présent, le grand danger est le grand nombre de malades qui viendront très vite saturer les hôpitaux, les services médicaux, les urgences et les médecins incapables de répondre à une trop forte demande. Pire, le personnel médical lui-même n’a pas reçu les protections adéquates nécessaires et ne dispose pas de matériel suffisant face à ce virus. Ainsi, en prenant en charge les victimes, ils s’exposent à la contamination ce qui réduira le nombre de soignants dans une période critique. L’amateurisme, l’idéologie, le manque d’anticipation, le déni ou la pure stupidité provoquera en France une catastrophe sanitaire bien pire qu’ailleurs dans le monde.

Cet amateurisme manifeste du gouvernement français restera dans l’histoire comme Le modèle d’incapacité à gérer une crise sanitaire de grande ampleur. La progression épidémique était pourtant inéluctable, il était évident que tôt ou tard elle atteindrait la France. Nos chers dirigeants pensaient-ils que, comme le nuage de Tchernobyl, le virus “s’arrêterait” à nos frontières grandes ouvertes ? Aucun plan d’action ni de préparation n’a été envisagé. Notre si généreux pays a même choisi de se démunir en offrant, dès le début de la crise, des dizaines de tonnes de masques, produits de désinfection et matériels spécialisés à des pays comme la Chine et L’Iran. Résultat, impossible aujourd’hui d’acheter le moindre masque de protection FFP2, FFP3 ou gel hydroalcoolique dans nos pharmacies. Ce manque créant ainsi une spéculation odieuse et une flambée des prix inacceptable, sans parler l’inquiétude décuplée des citoyens démunis face à un tueur invisible et un exécutif absent.

Malheureusement, tout ceci démontre de manière imparable la justesse de mes propos dans le guide de survie – comment préparer votre sac d’évacuation que j’ai écrit en 2019. Faire confiance aveuglément au système en cas de gros problème est une erreur terrible que beaucoup paieront chèrement. Au-delà de la crise sanitaire qui finira par retomber, il reste la crise économique qui commence et qui fera des ravages.