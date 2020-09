Commerce en ligne : bilan contrasté durant le confinement

Les résultats du deuxième trimestre sont une semi-déception pour le secteur du commerce en ligne. Le bilan trimestriel de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (Fevad) est en demi-teinte pour la période allant d'avril à fin juin, alors que le confinement battait son plein. Le marché global du e-commerce a en effet progressé de 5,3% par rapport à l'an dernier, alors que la croissance s'était établie à 12,1% au deuxième trimestre 2019. Globalement, le chiffre d'affaires du secteur du commerce en ligne a atteint 25,9 milliards d'euros, avec des achats de biens physiques qui ont représenté 57% des achats. Ils ne pesaient « que » 44% de l'ensemble des achats en 2019.



Signe de la déception des professionnels : en avril, synonyme de mois du confinement, le marché du commerce en ligne a enregistré une progression très timide de 0,8%. Au premier trimestre, la croissance avait été de 1,8%. La Fevad a pris en compte non seulement les ventes de biens et de produits physiques, mais aussi de services. Or, les ventes de voyages en ligne en particulier ont littéralement fondu durant le printemps : -75% par rapport à l'an dernier !