Commerces : 11 milliards d'euros de manque à gagner en cas de fermeture en novembre et en décembre

À la lumière des chiffres du cabinet Euler Hermes, on comprend mieux pourquoi les commerces veulent rouvrir le plus rapidement possible, quitte à accepter un protocole sanitaire extrêmement strict. L'étude de l'assureur-crédit annonce que le manque à gagner pour les commerces non essentiels se montera à 4,4 milliards d'euros durant le seul mois de novembre. Et si la fermeture des magasins devait se poursuivre en décembre, la note s'alourdirait franchement : elle atteindrait 10,8 milliards d'euros sur les deux mois ! Dans ces conditions, difficile, voire impossible, de s'en sortir…



Euler Hermes relève dans son étude que les assouplissements concédés par l'État, comme le « click & collect » ou encore les livraisons à domicile, sont parvenus à limiter la casse, tout comme l'adoption rapide et à marche forcée du numérique et des outils du web pour tout de même assurer quelques ventes durant ces premières semaines du reconfinement. « Nous estimons qu'une fermeture complète des commerces non-essentiels physiques en novembre et décembre, et donc une absence totale de ventes, aurait engendré un manque à gagner de 18 milliards d'euros pour les entreprises concernées », ajoute l'étude.