Commerces : un chiffre d'affaires en baisse de 25 % en raison du couvre-feu

Avec le couvre-feu en place depuis quelques semaines dans plusieurs départements, puis étendu à toute la France, CCI France a pu dresser un premier bilan de l'activité chez les commerçants. « La baisse moyenne du chiffre d'affaires est à peu près de 25% », rapporte Pierre Goguet, président de CCI France, devant les caméras de BFM Business. Il ajoute néanmoins qu'il existe des écarts très importants en fonction du type de commerce. Le reconfinement qui se précise pour cette semaine pourrait rebattre les cartes, à moins que le gouvernement n'autorise l'ouverture des magasins non essentiels. C'est du moins la demande du Medef qui pourrait être suivie des faits.



Le service « click and collect » connaît « beaucoup de succès en soirée », ajoute-t-il, en particulier dans la restauration ce qui permet aux établissements de continuer à fonctionner. Cependant, le « click and collect » a chuté de plus de moitié en raison du couvre-feu, fixé à 18 heures et qui oblige les Français à faire leurs courses à d'autres horaires. Pierre Goguet demande à réactiver les mesures dérogatoires qui étaient en vigueur durant le confinement du mois de novembre. Il est actuellement impossible d'aller récupérer une commande passée 18 heures, or, c'était le cas pendant ce second confinement.