Commission européenne : choc économique sans précédent pour la France

Bruxelles a rendu un bilan provisoire des répercussions de la crise sanitaire sur les économies française et européenne. Les conséquences du coronavirus sont terribles : le produit intérieur brut de la France devrait se contracter de 8,2% en 2020. Le déficit public s'établira à 9,9%, un niveau « sans précédent ». Quant à la dette, elle atteindra 116,5% du PIB. Le chômage devrait être relativement contenu grâce au filet social mis en place par le gouvernement : la Commission européenne l'estime à 10,1% cette année. L'impact de l'épidémie va se faire sentir plus durement sur plusieurs secteurs d'activité comme le tourisme, la restauration, les activités de loisirs, le transport ou encore l'hôtellerie.



Le tableau est sombre aussi pour d'autres pays européens : la contraction du PIB devrait ainsi être de 9,7% en Grèce, de 9,5% en Italie et de 9,4% pour l'Espagne, en raison des lourdes difficultés dans le secteur touristique. L'Allemagne, dont l'économie repose en grande partie sur les exportations, verra son PIB reculer de 6,5%. Les Pays-Bas essuieront une contraction de 6,8%.