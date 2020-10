Complémentaires santé : forte hausse des prix pour les séniors

La différence est sensible à Paris par exemple : l'an dernier, ce couple de séniors avait payé sa complémentaire santé 2.834 €, soit 14,6% de moins qu'en 2020. Et le prix moyen national avait été de 2.560 € en 2019 : cette année, la moyenne est 12,1% plus élevée. L'explication à ces hausses vertigineuses est multiple, selon Fabien Soccio. Il y a la hausse naturelle des dépenses de 4%, la mise en œuvre du 100% santé, le maintien des droits dans un contexte où l'on s'attend à 800.000 chômeurs supplémentaires, et aussi la réforme qui mettra en place la résiliation des contrats à tout moment (en décembre).



Pour un couple avec enfant, la moyenne nationale s'établit à 1.094 €, soit une hausse modérée de 4%. Pour le troisième type de clientèle analysé par l'étude, c'est à dire le jeune salarié de 25 ans, les prix restent sensiblement les mêmes. Mieux vaut néanmoins habiter en Mayenne ou en Loire-Atlantique qu'à Paris, où les prix sont 30% plus élevés…