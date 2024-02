Compte Personnel de Formation : les salariés vont y mettre de leur poche

L'adoption de cette contribution salariale fait écho aux préoccupations soulevées par la Cour des comptes, qui pointe du doigt une augmentation significative des coûts associés au CPF, ainsi qu'une certaine inefficacité dans l'attribution et l'utilisation des fonds. En effet, une hausse de 16 % des coûts des formations a été observée en deux ans, et des doutes subsistent quant à la pertinence de certains parcours de formation, un cinquième d'entre eux n'ayant pas de visée professionnelle directe.



Cette réforme intervient donc dans un double objectif : mieux cibler les dépenses vers les formations répondant aux besoins réels du marché du travail et les publics les plus éloignés de l'emploi, tout en contrôlant l'inflation des coûts associés au CPF. Un décret est attendu en avril pour officialiser ces changements, qui s'accompagnent d'autres mesures d'économies annoncées par Bercy, dans un effort global de réduction des dépenses publiques de 10 milliards d'euros en 2024.



Ces ajustements interviennent dans un climat économique tendu, marqué par une révision à la baisse des prévisions de croissance et par une pression constante sur les finances publiques. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, rappelle que ces efforts sont nécessaires pour faire face à un ralentissement économique global, tout en préservant les budgets essentiels tels que ceux de la sécurité sociale et des collectivités locales.