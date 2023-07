Concurrence : Renfe fait carton plein avant son lancement en France

Cette expansion s'inscrit dans le cadre de la libéralisation du rail souhaitée par Bruxelles, qui vise à accroître la concurrence entre les opérateurs et à faire baisser les prix des billets. Trenitalia a été la première compagnie étrangère à profiter de cette ouverture en proposant une liaison entre Paris et Milan depuis décembre 2021. Un troisième opérateur, Arriva, filiale de l'allemand Deutsche Bahn, a également annoncé son intention de se lancer sur le marché français. La compagnie a déposé un dossier de candidature pour assurer une liaison ferroviaire entre Paris et Groningue, aux Pays-Bas, via Bruxelles et Amsterdam, à partir de l'été 2026.



Le modèle « open access », sans subvention et en concurrence avec les anciens monopoles, impose aux compagnies de fournir le matériel roulant, de recruter des cheminots, de mettre en place un système de vente et d'obtenir des créneaux de circulation pour faire circuler les trains. Cela nécessite une solidité et une expérience certaines, et pourrait annoncer de profonds changements dans le paysage ferroviaire européen. La concurrence accrue sur le marché ferroviaire français pourrait ainsi conduire à une baisse des prix et à une amélioration des services pour les voyageurs.