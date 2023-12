Concurrence déloyale : les taxis français perdent contre Uber

Le tribunal de commerce de Paris a statué en faveur d'Uber dans un procès opposant la firme américaine à 2.480 chauffeurs de taxi français et neuf associations. Ces derniers réclamaient environ 455 millions d'euros en dommages pour préjudice économique, s'appuyant sur une décision antérieure de la Cour de cassation concernant le statut fictif d'indépendant des chauffeurs Uber. Néanmoins, le tribunal a jugé qu'Uber n'avait commis « aucun acte de concurrence déloyale », provoquant ainsi la déception et la colère des taxis.



Cédric Dubucq, l'avocat représentant les taxis, a qualifié la décision de « scandaleuse d'un point de vue juridique » et de « mal motivée ». Selon lui, le jugement ne répond pas à tous les arguments présentés par les taxis, annonçant ainsi leur intention de faire appel de cette décision.



Du côté d'Uber, cette décision est perçue comme une occasion d'améliorer les relations avec les taxis. La porte-parole de l'entreprise a déclaré que le verdict « va contribuer à apaiser les relations entre les taxis et Uber », qui ont déjà évolué positivement ces dernières années. Elle a également encouragé le secteur des taxis à collaborer avec Uber, notamment en prévision des Jeux olympiques et paralympiques 2024, soulignant que plus de 2.500 taxis utilisent déjà l'application Uber pour leurs courses.