Confinement 2 : trois attestations dérogatoires pour sortir de chez soi

La dernière des attestations dérogatoires de sortie est la plus importante pour le quotidien des Français : c’est celle qui permet de faire ses courses, aller voir un médecin, faire du sport… toutes les activités quotidiennes autorisées dans le cadre de ce Confinement 2.Téléchargeable à cette adresse, https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/30-10-2020-attestation-de-deplacement-derogatoire.pdf , le gouvernement a également mis en place un formulaire Internet pour préremplir l’attestation avant de l’imprimer et la signer, ici : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ On notera que quelques nouveautés font leur apparition,, services fermés lors du premier confinement mais ouverts pour le Confinement 2.