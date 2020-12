Confinement 3 ? Un Conseil de Défense mardi 29 décembre 2020

Le scénario est redouté, en particulier par les professionnels des secteurs qui sont encore fermés comme les restaurants, les bars ou encore les lieux culturels : le troisième confinement commence à devenir une option étudiée par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19. Olivier Véran, dans un entretien accordé au Journal du Dimanche et publié le 27 décembre 2020, ne l’exclut plus. «En attendant,: « on ne peut pas, pour une soirée, prendre le risque de bloquer à nouveau le pays pendant des semaines ». Le risque est donc réel alors que la France, contrairement à certains pays, a décidé de laisser le champ libre aux déplacements et aux fêtes de famille pour les 24 et 25 décembre 2020.