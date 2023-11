Conjoncture incertaine pour l'emploi des cadres

Sur le plan géographique, l'Ile-de-France est la région la plus impactée avec une réduction de 17% des offres d'emploi pour les cadres, une donnée d'autant plus significative que la région concentre 40% de ces emplois en France. D'autres régions, comme l'Occitanie et les Hauts-de-France, subissent également des réductions importantes, tandis que certaines, telles que le Centre-Val-de-Loire, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, semblent moins affectées.



Cette situation n'a pas diminué les tensions sur le marché du travail des cadres, avec des délais de recrutement qui se sont allongés et des difficultés de recrutement anticipées par les entreprises. Ces tensions s'expliquent par le nombre insuffisant de candidatures, le décalage entre les profils recherchés et ceux proposés, et la concurrence entre entreprises pour attirer les meilleurs talents.