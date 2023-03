Consommation : « casser les prix du quotidien », la promesse du gouvernement

Les négociations annuelles entre les enseignes de grande distribution et l'industrie se sont achevées ce mercredi 1er mars sur un constat d'échec. Les uns et les autres veulent préserver leurs marges tout en répercutant la hausse vertigineuse des coûts d'exploitation (énergie, matières premières, transports…). En bout de course, ce sont les Français qui vont passer à la caisse : déjà l'an dernier, l'augmentation des prix des produits alimentaires a atteint 14,5%…



Il faut donc s'attendre à une nouvelle hausse substantielle des prix en ce mois de mars, que certains distributeurs annoncent « rouge ». Du côté politique, on fait pression sur les entreprises pour limiter autant que possible la flambée des prix. Emmanuel Macron a appelé la semaine dernière les distributeurs à contenir les marges pour éviter l'explosion des prix alimentaires. Des mesures sont dans les cartons.