Consommation : la France a un problème de suremballage

Ces suremballages servent moins à la bonne conservation du produit qu'à répondre à un besoin marketing, pointe la CLCV. La preuve : « Ces mêmes produits existent de plus en plus sans emballage superflu ». Les fabricants devraient privilégier les emballages utiles pour la préservation et le transport, recommande l'association, il faut qu'ils soient « simples (un seul matériau), légers et composés de matériaux recyclables ».



Mais les consommateurs sont aussi invités à peser dans ce débat. Ils doivent en effet « privilégier les produits sans suremballage, éviter les emballages en portions, penser au vrac et réutiliser les emballages quand cela est possible ». La CLCV demande enfin aux pouvoirs publics de « renforcer les dispositifs de tri dans les lieux publics pour capter les emballages nomades (canettes, bouteilles en plastique, emballages sandwich…) et de mettre en place des actions de pédagogie à l’attention des consommateurs pour améliorer la collecte ».