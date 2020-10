Consommation : le gouvernement écarte une baisse de la TVA

Reste à créer les conditions d'une reprise durable de la consommation. La hausse des cas de contamination a poussé le gouvernement à faire fermer les bars à Paris et en petite couronne, la zone étant passée en état d'alerte maximale pour deux semaines. Les incertitudes sont encore nombreuses, ce qui ne poussera pas nécessairement les Français à consommer. Et cela pèse aussi sur l'activité des entreprises, qui ont été nombreuses à mettre la clé sous la porte au premier semestre. Mais Agnès Pannier-Runacher relève que le nombre de défaillances a baissé de 42% entre mars et septembre.



Toutefois, la méfiance est de mise : « le nombre de dossiers monte au niveau des tribunaux de commerce. Cela concerne plutôt des TPE-PME », précise la ministre. « C'est une crise qui touche particulièrement les métiers de la convivialité », retient-elle avant d'expliquer qu'il existe des solutions avant la défaillance : « On peut bloquer les créanciers, on peut discuter, on peut apporter des financements, il faut utiliser ces dispositifs », a-t-elle martelé.