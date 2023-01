Consommation : le gouvernement voudrait un panier de vingt produits à bas prix

Les consommateurs doivent de plus en plus arbitrer au moment de faire leurs courses, les prix élevés dans les rayons les poussant à faire des choix afin de préserver leur pouvoir d'achat. Au vu du contexte inflationniste actuel, comment aider davantage les Français pour consolider leur budget consommation ? Olivia Grégoire, la ministre déléguée en charge de la Consommation, a cette idée d'un panier de vingt produits alimentaires du quotidien, qui seraient vendus à bas prix.



Une première version de ce projet visait à contraindre la vente du panier par loi. Le gouvernement a reculé sur cette idée, préférant laisser aux distributeurs la flexibilité de proposer leur propre panier. Ce sont à eux que reviendraient le choix des vingt articles dans vingt familles de produits, rapporte Le Parisien. Mais les choses risquent d'être plus difficiles que prévu.