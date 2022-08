Consommation : les Français achètent moins, mais plus cher

Au mois de juillet, le chiffre d'affaires généré par les ventes de produits de grande consommation a augmenté de 6,4% par rapport à juillet 2021, selon les données mensuelles de l'Iri révélées par la publication spécialisée LSA. De prime abord, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la consommation en général, mais en volume les ventes sont en recul de 0,9%… Certes, cette contraction des volumes est moindre que celle constatée au mois d'avril par exemple, où la différence s'est établie à plus de 5%.



Malgré tout, entre la valeur des ventes de produits de grande consommation et leur volume, le différentiel est de plus de 7 points. Et l'écart aurait pu être encore plus important, explique l'Iri : « Les deux semaines de canicule ont largement favorisé les ventes des produits saisonniers (glaces, eaux, bières, salades...) et l’on peut imaginer que sans cela, les volumes auraient été davantage à la baisse ».