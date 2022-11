Consommation : les Français délaissent la viande

L'arbitrage des consommateurs français se poursuit dans les rayons alimentaires de la grande distribution. Il faut dire que la situation est tendue sur le front du pouvoir d'achat, entre des prix de l'énergie qui ne cessent d'augmenter et l'inflation qui réduit le budget des courses. Selon Kantar, au premier semestre de l'année, les Français ont consommé 1,5 kilo de viande rouge en moins, et 1 kg de volaille en moins par rapport aux six premiers mois de l'an dernier.



Chez beaucoup de Français, l'heure est au « plat unique familial », souligne-t-on, autrement dit un grand plat où les œufs et les féculents remplacent la viande. Les familles modestes sacrifient les produits frais, ceux qui coûtent le plus cher et dont les prix progressent le plus. Les pâtes sont privilégiés, puisque selon Nielsen les ventes ont augmenté de 1,5% en volume.