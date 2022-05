Consommation : les consommateurs privilégient le hard-discount

En période de crise, les consommateurs ont tendance à privilégier les enseignes de hard-discount. Les clients se pressent devant les caisses des magasins Aldi et Lidl, dans l'espoir de faire de bonnes affaires et préserver un pouvoir d'achat en berne. En cause bien sûr, l'inflation : elle a été mesurée à 1,5% au mois de mars sur un an dans l'ensemble de la grande distribution par le panéliste IRI. Certes, ce niveau d'inflation demeure largement en-deçà de la hausse des prix globale de 4,5% mesurée par l'Insee.



Toutefois, elle demeure sensible car ce sont surtout des produits du quotidien qui sont les plus touchés, comme les pâtes (+13,4%), la moutarde (+7,7%), les huiles (+7,3%), les farines (+7,1%)… Et puis, la réouverture des discussions entre distributeurs et industriels, après une hausse des prix négociée de 3% fin mars, va forcément avoir un impact sur les prix pratiqués dans les rayons.