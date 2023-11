Contrôle aérien : plus de 16.000 vols seront supprimés en début d'année

Le groupe Air France-KLM sera particulièrement touché avec plus de 4.200 vols annulés. La compagnie aérienne a confirmé que ces ajustements concernent principalement les vols courts et moyen-courriers. Elle s’est engagée à informer les passagers affectés plusieurs semaines à l'avance et à proposer des solutions de report, souvent sur un autre vol le même jour. Cette période de transition devrait se limiter à la région parisienne, où les essais du système 4-Flight seront concentrés au centre de la navigation aérienne d’Athis-Mons, près d’Orly. Le logiciel a déjà été éprouvé dans les centres de Reims et Aix-en-Provence, et il est prévu qu'il soit étendu à Brest et Bordeaux d'ici novembre 2024.



Bien que cette période puisse générer des perturbations pour les voyageurs, elle marque une étape décisive vers l’amélioration de la gestion du trafic aérien en France. La mise en œuvre de 4-Flight promet non seulement une gestion plus fluide du trafic mais également des bénéfices pour l'environnement grâce à l'optimisation des trajectoires des vols et à la réduction de la consommation de carburant.