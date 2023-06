Contrôle technique obligatoire pour les deux roues : à partir de 2024 en France

En dépit de ces contestations, le ministre des Transports, Clément Beaune, a assuré que le gouvernement veut que ce dispositif soit « le moins cher et le plus simple possible pour les conducteurs de deux-roues ». Le contrôle technique inclura les deux-roues dont le gabarit est inférieur à 125 cm3, en raison de leur forte accidentologie et leur impact potentiel sur la pollution atmosphérique et sonore en ville. En revanche, les motos à usage sportif, qui ne sont pas supposées circuler sur la voie publique, seront exemptées de cette obligation.



Afin de garantir la simplicité et l'accessibilité financière du contrôle, le ministère indique qu'une discussion est en cours avec les professionnels du secteur pour les inciter à pratiquer des prix bas. De plus, le contrôle sera « fortement simplifié » par rapport à celui des voitures, avec un nombre de points de contrôle divisé par quatre.