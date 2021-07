Contrôler la vérité dans une société est-ce contrôler le pouvoir?

Le contrôle de la vérité est, sur un plan philosophique et historique, une chose tout à fait logique, un objet du désir parfaitement naturel. Est-ce à dire que c’est un péril ou une chance ? C’est une question de point de vue. La logique étant toujours la persévérance. Certes Richelieu et Napoléon étaient dans une logique de contrôle, mais ils avaient fait de la France une puissance de premier plan. Il me semble que l’on peut parler d’effet néfaste dès lors que, en démocratie notamment, l’on réduit la possibilité du doute, de la contestation, dès lors que l’on la pluralité des voix et des réflexions, qu’elles soient pertinentes ou aberrantes, dès lors que l’on empêche la connaissance et la compréhension du réel.