Cookies : lourdes amendes en France pour Google et Facebook

Nouveau coup de poing sur la table pour la Cnil qui, en décembre 2020, avait déjà infligé une amende de 100 millions d'euros contre Google dans ce même dossier des cookies. La sanction est cette fois encore plus élevée : 150 millions d'euros pour le moteur de recherche américain, ce qui est tout simplement un record en matière d'amende pour la Cnil. Et Facebook écope à son tour d'une sanction de 60 millions d'euros !



La Commission nationale informatique et libertés, en charge de la protection des données personnelles des Français, a constaté que les sites de Facebook et de Google (dont YouTube) ne permettent pas de refuser les cookies aussi simplement que de les accepter. Outre l'amende, les deux entreprises ont trois mois pour se mettre en conformité. Si ce n'est pas le cas, elles devront verser une astreinte de 100.000 euros par jour de retard.