Copenhague-Paris, entre Défense et Culture

Cette coopération militaire se double d’une coopération culturelle. Plusieurs manifestations sont prévues au cours de l’année 2020 et constitue la « Saison danoise ». Le partenariat entre l’Ambassade de Danemark à Paris, l’Agence danoise de la culture et des palais (Slots- og Kulturstyrelsen) et les musées danois et français montre au plus au niveau cette volonté de rapprochement entre les deux pays et une collaboration majeure entre les musées danois, le Vejen Kunstmuseum, le SMK (National Gallery of Denmark) et les musées français (Paris Musées). Le musée Bourdelle qui ouvre la saison culturelle présente jusqu’au 31 mai 2020 l'étonnant travail du sculpteur et céramiste Niels Hansen Jacobsen (1861-1941) qui passa environ dix ans à Paris.



La deuxième partie de cette saison danoise aura lieu du 28 avril au 16 août 2020, au Petit-Palais, avec une exposition dédiée aux plus belles heures de la peinture danoise de 1800 à 1864, avec plus de 200 œuvres, présentée au SMK en 2019, intitulée « L'âge d'or de la peinture danoise ».



« Les Contes étranges de Niels Hans Jacobsen »