Cora va supprimer plus de mille emplois

C'est un nouveau plan social, le troisième en deux ans, que Cora s'apprête à annoncer. La CGT évoque 1 077 suppressions d'emplois suite au rejet d'un pacte social impliquant plus de flexibilité et la redéfinition de postes. La direction et les syndicats négociaient depuis longtemps ce pacte social, et plusieurs représentants l'ont signé comme la CFTC, qui est le premier syndicat au sein de l'enseigne de grande distribution, ainsi que la CFDT et FO. Mais la CGT et la CFE-CGC s'y sont refusés. L'avenant au contrat de travail a été rejeté par 1 077 salariés, qui seront donc au cœur du plan de sauvegarde de l'emploi.



Les organisations syndicales signataires de l'accord ont obtenu de la direction de Cora des aménagements et des primes. Le pacte social implique en échange une plus grande polyvalence, de la flexibilité en termes d'horaires, dans des postes qui peuvent être différents de ceux signés à l'origine par les salariés. Si le plan social n'a pas été annoncé formellement, un accord de méthode a d'ores et déjà été négocié, selon la CGT.