Coronavirus : Apple ferme ses magasins chinois jusqu’au 9 février

La Chine, épicentre du coronavirus et pays le plus touché avec 259 morts, subit une activité économique au ralenti. Pour réduire au maximum les risques de contagion, les entreprises prennent des mesures drastiques. Apple a annoncé la fermeture de ses magasins jusqu’au 9 février. Il s’agit pour le constructeur informatique de mettre en œuvre le principe de précaution en se basant sur les conseils des principaux experts de santé. La décision a été prise manifestement très tard puisque plusieurs magasins étaient toujours ouverts ce samedi.



Néanmoins, la totalité des 42 Apple Store chinois seront bel et bien fermés à compter de ce dimanche 2 février. Et ce n’est pas tout : les bureaux du constructeur informatique ainsi que ses centres de support seront eux aussi fermés jusqu’au 9 février. En revanche, les consommateurs peuvent toujours, s’ils le souhaitent, commander des produits sur la boutique en ligne d’Apple.