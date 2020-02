Coronavirus : des aides pour les entreprises qui combattent le virus

Le 10 Février 2020, par Paolo Garoscio

L’épidémie de coronavirus en Chine continue de faire des victimes et de se propager. Au 9 février 2020, on comptait plus de 40.000 personnes contaminées et plus de 900 morts. Le gouvernement chinois a décidé d’agir en débloquant des fonds d’urgence pour lutter contre la propagation du virus et aider les entreprises impliquées dans cette lutte.



43 milliards de dollars pour lutter contre le virus La Banque centrale chinoise, sur demande du gouvernement, a annoncé la possibilité pour les entreprises qui luttent contre le virus, que ce soit pour en stopper la propagation, pour protéger les populations ou chercher un vaccin, qu'elles pourront bénéficier de prêts exceptionnels. « Les institutions financières doivent examiner et émettre des prêts rapidement » a demandé le vice-gouverneur de la Banque de Chine, Liu Guoqiang.



Au total, pour l’instant, 300 milliards de yuans de crédit, soit 43 milliards de dollars, pourraient être débloqués à partir de la semaine du 10 février 2020. Les bénéficiaires seront nombreux puisque 9 grandes banques nationales et des dizaines de banques locales pourront offrir ces prêts. Toutefois, les entreprises sont prévenues : l’utilisation de cet argent sera étudiée très en détail et des sanctions attendent les fraudeurs.

Réduire l’impact sur l’économie chinoise La Chine lutte désormais sur deux fronts : le premier est celui du virus lui-même, en particulier dans la région de Hubei, premier foyer de l’épidémie, mais également sur le front économique. De nombreuses entreprises sont à l’arrêt total, dont la très médiatique Foxconn qui produit les iPhones d’Apple ainsi que de nombreux appareils électroniques pour des marques asiatiques et occidentales.



Les spécialistes estiment que l’épidémie de coronavirus pourrait baisser de 2% la croissance chinoise au premier trimestre 2020 mais personne ne semble être en mesure de savoir si l’épidémie durera encore longtemps.

