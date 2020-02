Coronavirus : la Banque de France va revoir sa prévision de croissance à la baisse

L'économie française n'avait pas besoin d'une crise sanitaire comme celle du coronavirus. C'est pourtant la réalité avec laquelle il faut composer, et elle va pousser la Banque de France à revoir à la baisse sa prévision de croissance pour l'ensemble de l'année. Jusqu'à présent, l'hypothèse de croissance était fixée à 1,1%. Elle va baisser le 23 mars, lors de la prochaine actualisation des prévisions de l'institution monétaire. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la banque centrale, s'est cependant voulu rassurant ce mardi 25 février, lors d'une intervention au ministère des Affaires étrangères : « Nous allons très certainement la réviser légèrement à la baisse ». En revanche, il n'a pas voulu en préciser l'ampleur.



Mais le gouverneur a été très clair sur un point : l'épidémie de coronavirus aura des conséquences « négatives », mais « temporaires ». En clair, il ne s'agira que d'un trou d'air et une fois la crise passée, l'activité de l'économie française devrait repartir. Plusieurs secteurs sont d'ores et déjà touchés, comme le tourisme, l'automobile, les produits électroniques.