Coronavirus : le MWC, le grand salon de la téléphonie de Barcelone, est annulé

Le salon, qui se tient depuis de nombreuses années à Barcelone, réunissait 100 000 visiteurs chaque début d’année, venus admirer les dernières nouveautés du secteur de la mobilité et de la téléphonie. Un rendez-vous incontournable pour le marché et l’industrie durant lequel les constructeurs de premier plan viennent présenter leurs derniers smartphones, tandis qu’on y fait aussi le point sur les technologies du moment. Mais le coronavirus est passé par là : l’épidémie a provoqué l’annulation en cascade de nombreux participants, et pas des moindres.



LG a le premier annulé sa présence, puis ce fut Nvidia, Intel, Amazon, Sony, Cisco... Autant de grands noms qui font défection alors que le MVC est traditionnellement le moment de l’année où l’on prend la température du secteur. Le GSMA, qui organise le salon espagnol, n’a pas voulu prendre de risques et a fini par annoncer l’annulation pure et simple de l’événement. Pas question de risquer une propagation du coronavirus auprès du public et des exposants à Barcelone.